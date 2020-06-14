نائب عنها: المشاريع الاستثمارية في بابل متوقفة بسبب القرارات الخاطئة والمتنفذين

2020/06/14 | 09:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية والنائب عن محافظة بابل سالم طحمير، الأحد، ان العشرات من المشاريع الاستثمارية في بابل متوقفة بسبب القرارات الخاطئة وسيطرة بعض الجهات المتنفذة.وقال طحمير في تصريح لـ/المعلومة/، ان “المشاريع الاستثمارية في بابل استثمارات تحتاج الى تفعيل اذ ان هناك عشرات المشاريع متوقفة منذ سنوات بسبب القرارات الخاطئة في […]

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