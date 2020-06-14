مشروبات تساعد على النوم بشكل أفضل

2020/06/14 | 09:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حذر العلماء الناس من قلة النوم: سوء النوم وقلة النوم وعدم الراحة يمكن أن تسبب تصلب الشرايين وأمراض القلب.من أجل نوم أفضل قبل الذهاب إلى الفراش، يوصي العلماء بتناول شاي البابونج أو الحليب الدافئ.يحتوي الحليب الدافئ على الأحماض الأمينية التربتوفان، مما يزيد من إنتاج هرمون السعادة، السيروتونين.يساعد شاي البابونج أيضًا على […]

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