أحمد راضي يوجه رسالة طمأنة للجماهير

2020/06/14 | 09:46 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصل وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال اتصالاته المستمرة مع النجم الكبير أحمد راضي بعد نقله إلى مستشفى النعمان المخصص للعزل الصحي.وقال أحمد راضي في فيديو نشره على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك أنه شعر بضيق في التنفس مع ارتفاع بدرجات الحرارة ما أجبره على مراجعة المستشفى وإجراء الفحوصات وبالتالي أخذ المسحة الخاصة بفحص فيروس

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