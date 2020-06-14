2020/06/14 | 09:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..اقترح عضو كتلة المستقبل في مجلس النواب سركوت شمس الدين، على الحكومة الاتحادية السيطرة على الملف النفطي في اقليم كردستان وانهاء معاناة موظفي الاقليم في قطع رواتبهم بأية ازمة تحصل بين الطرفين.وقال شمس الدين في بيان تلقته المستقلة , ان “الحكومة الاتحادية تلجأ في حال نشوب اي خلاف بينها وبين حكومة الاقليم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شمس الدين يقترح على الحكومة الكاظمي السيطرة على نفط كردستان) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شمس الدين يقترح على الحكومة الكاظمي السيطرة على نفط كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).