الفياض حول آلية منح الرتب العسكرية لقادة الحشد الشعبي: ليس حسب قانون الدمج

2020/06/14 | 09:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مستشار الأمن الوطني رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، إن الرتب الخاصة بالحشد الشعبي ستمنح وفقا للقانون العسكري الاعتيادي وليس حسب قانون الدمج .

الفياض أكد في تصريح، أن الرتب ستمنح للحشد الشعبي حسب القانون العسكري الاعتيادي وليس حسب قانون الدمج، مبينا أنه تم إقرار تعليمات الخدمة والتقاعد.

وأنه ماض باتجاه مأسسة الحشد الشعبي.

وأضاف، أن عملية الشروع بتنفيذ هيكلية الحشد المقررة بدأت والتي تكون من رئيس هيئة ومديريات ورئاسة اركان ومعاونيات والوية وافواج وصدر أمر بالشروع فورا بتسمية الهيكلية بمسمايتها.

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