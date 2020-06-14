الأزمة النيابية : العمل بالحظر الجزئي لا يعني العودة للحياة الطبيعية وممارسة الأنشطة

2020/06/14 | 09:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو خلية الأزمة النيابية، حسن خلاطي، أن العمل بالحظر الجزئي الوقائي لا يعني العودة للحياة الطبيعية وممارسة الأنشطة بشكل اعتيادي.

وقال خلاطي ان الحظر الجزئي الوقائي هو فرصة الذين يعتمدون على الرزق اليومي، وهذا معناه أن يكون هناك رفع للحظر في ساعات النهار للسماح بمزاولة الأعمال اليومية بشكل محدود، لافتا إلى أن الحظر الجزئي ستطبق خلاله الغرامات بحق المخالفين لشروط الحظر والتي تشمل ارتداء الكمامات والكفوف الواقية، فضلا عن منع التجمعات.

وأضاف، أن ارتداء الكمامة يجب أن يكون التزاما طوعيا دون الحاجة إلى فرضه إلزاما على المواطنين، مبينا أن توصيات خلية الأزمة النيابية تضمنت منع التجمعات العامة، حيث إن أي تجمع من ثلاث أشخاص فأكثر ينظر له بعنوان تجمع يمكن أن يساهم بنقل العدوى ولذلك يجب أن تكون هناك إجراءات لمنع التجمعات.

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