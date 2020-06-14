سلطة الطيران المدني تعلن استمرار تعليق الرحلات الجوية المنتظمة

2020/06/14 | 09:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت سلطة الطيران المدني في العراق، الأحد، أن قرار تعليق الرحلات الجوية المنتظمة مستمر لغاية يوم السبت المقبل.وقال مدير عام سلطة الطيران المدني دريد يحيى جاسم في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، ان “قرار تعليق الرحلات الجوية المنتظمة مستمر لغاية يوم السبت القادم الموافق 2020/6/20، ويشمل الرحلات الداخلية والخارجية باستثناء رحلات الطوارئ والإخلاء […]

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