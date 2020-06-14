عقوبة تنتظر ميسي لمخالفته قواعد الوقاية من “كورونا” بمباراة الامس

2020/06/14 | 09:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناسى الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، قواعد بروتوكول الدوري الإسباني، عقب فوز برشلونة العريض على ريال مايوركا، في أول مباراة للفريقين بعد استئناف النشاط.واكتسح برشلونة مضيفه مايوركا برباعية دون رد، سجل ميسي خلالها الهدف الرابع في الدقيفة 93، وذلك ضمن مباريات الجولة 28 للدوري الإسباني.وعقب انتهاء المباراة، التقطت عدسات الكاميرات ميسي وهو يبدل […]

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