’’سيسجل لاحقاً’’.. محمد توفيق علاوي يعلن إطلاق تجمع جديد ويدعو للانضمام إليه

2020/06/14 | 09:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

دعا محمد توفيق علاوي، السياسي العراقي والوزير السابق الذي كلف بتشكيل الحكومة الاتحادية في مطلع الع...





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