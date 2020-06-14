فرقة الرد السريع توضح سبب الحريق الذي اندلع في أحد مقراتها ببغداد

2020/06/14 | 09:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أوضحت قيادة فرقة الرد السريع، الأحد (14 حزيران 2020) سبب الحريق الذي اندلع في أحد مقراتها بالعاصمة ...





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