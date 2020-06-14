2020/06/14 | 09:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعتقلت قوة من الحشد الشعبي والقوات الأمنية، الاحد، عددا من المشتبه بهم بعملية دهم وتفتيش في ناحية يثرب جنوب سامراء.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قوة مشتركة من اللواء 41 بالحشد الشعبي و باشتراك فوج طوارئ 13 صلاح الدين و قسم شرطة يثرب و الأمن الوطني نفذت، عملية دهم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد يعلن اعتقال عدد من المشتبه بهم بعملية دهم وتفتيش جنوب سامراء) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد يعلن اعتقال عدد من المشتبه بهم بعملية دهم وتفتيش جنوب سامراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).