2020/06/14 | 09:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/الديوانية اعلنت خلية الازمة في الديوانية، الأحد، عن عدد من القرارات المهمة التي اصدرتها امس.وقال بيان للخلية تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انها "ناقشت تطورات الواقع الصحي والإجراءات الوقائية الواجب اتباعها للحد من انتشار وباء كوفيد 19، برئاسة رئيس الخلية محافظ الديوانية زهير علي الشعلان".والقرارات كالتالي: ـ فرض حظر التجوال الجزئي من الساعة السادسة عصرا وحتى الخامسة صباحا. ـ منح مدراء الدوائر والمؤسسات الحكومية تقدير حاجة مؤسساتهم من دوام الموظفين لتقديم الخدمات الضرورية الى المواطنين، مع الزامهم بضمان الوقاية الصحية وارتداء الموظفين والمراجعين الكمامات والقفازات، ومحاسبة مدراء المؤسسات الحكومية والخاصة في حالة وجود مخالفين.ـ لغرض تمشية الامور الادارية المتعلقة بمديرية التربية تقرر ان يكون الدوام لمدراء قسمي الموارد البشرية والحسابات ومسؤولي الشعب التابعة لهم خلال هذا الاسبوع وللأيام الاحد والثلاثاء والخميس وحسب حاجتهم من الموظفين.ـ السماح للعيادات الطبية الخاصة بالدوام من الساعة الثالثة عصرا وحتى السادسة عصرا، وبنسبة بخمسين بالمئة تحددها نقابة الأطباء وفق جدول مخصص يوميا، على ان لا يزيد عدد المراجعين عن عشرة، مع مراعاة الجوانب الصحية والوقائية وتتولى الاجهزة الرقابية الاشراف والمتابعة لضمان تنفيذ الاجراءات.ـ تكليف جهازي الاستخبارات والامن الوطني بمتابعة تنفيذ إجراءات حظر التجمعات في المستشفيات الاهلية والعيادات الطبية الخاصة والمقاهي والمطاعم والملاعب الرياضية. ـ تسير سيطرات راجلة من الاجهزة الأمنية لتطبيق إجراءات حظر التجمعات في عموم مناطق المحافظة، على ان يرتدي عناصر المفارز الكمامات والقفازات، وتتحمل الدوريات المتهاونة بتنفيذ الاجراءات المسؤولية القانونية والإدارية.ـ تشكيل مفارز مشتركة بين شرطة النجدة والمرور على ان تلتزم تلك المفارز بارتداء الكمامات والقفازات لتعزيز الوعي الوقائي والصحي بين المواطنين لتنفيذ الحظر الجزئي على السيارات. ـ تامين الاجراءات الخاصة بعزل البلازما خلال 72 في مصرف الدم بالمحافظة. ـ تامين رئيس خلية الازمة كمية 2 طن من المواد المعقمة الى مديرية الدفاع المدني في المحافظة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديوانية تصدر تسعة قرارات تتعلق بالحظر الجزئي) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الديوانية تصدر تسعة قرارات تتعلق بالحظر الجزئي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).