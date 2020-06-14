نأمل عدم تكرار استفزاز الشعب مرة أخرى - فلاح أمين الرهيمي

2020/06/14 | 09:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي يقول الإمام علي بن أبي طالب (ع) : (الولاية ثقل الأعمال في الميزان والحق هو الوزن) وحينما نفسر هذه المقولة الشريفة يعني أن الحق يمثل القوة التي يجب أن تستعملها السلطة مع الشعب وليس الباطل وحينما بدأت سلطة السيد الكاظمي مشوارها في معالجة الأزمة المالية الحق الذي يعتمد القوة ضد حق الموظفين والمتقاعدين من خلال الاستقطاع من رواتبهم في معالجة الأزمة المالية كان عمل باطل لأن الحق الذي يمثل قوة السلطة است ......





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