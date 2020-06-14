قيادة عمليات الأنبار تعلن إغلاق سيطرة الصقور لمدة 14 يوماً

2020/06/14 | 09:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن قائد عمليات الانبار اللواء الركن ناصر الغنام، اغلاق سيطرة الصقور لمدة أربعة عشر يوما.

وقال الغنام في تصريح إنه تم اغلاق سيطرة الصقور لمدة أربعة عشر يوما ويمنع منعا باتا دخول أي شخص مبينا أن الموجودين في بغداد سيبقون فيها لحين انتهاء المدة المذكورة.

وأشار الى أنه تقرر عدم السماح بدخول الصحة والاعلاميين والمنتسبين والضباط الى محافظة الانبار، داعيا جميع الدوائر الى ارسال كتب رسمية بأسماء المعتمدين ليتم توحيدها وارسالها الى سيطرة الصقور لتسهيل دخولهم.

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