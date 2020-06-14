خلية الأزمة : الدوام في الدوائر الحكومية خلال الحظر الجزئي لا يتجاوز 25 بالمئة من الموظفين

2020/06/14 | 09:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت خلية الازمة أن دوام الموظفين في الدوائر الحكومية خلال الحظر الجزئي لا يتجاوز نسبة الخمسة والعشرين بالمئة.

وذكرت الخلية في بيان إن استمرار تفشي وباء كورونا يتطلب مراعاة التباعد الجسدي وإجراءات الوقاية وارتداء الكمامات لضمان السلامة العامة، مشيرة الى أن دوام الموظفين خلال الحظر الجزئي لا يتجاوز نسبة الخمسة والعشرين بالمئة، وان تقدير ذلك يترك إلى مدير الدائرة في تحديد العدد المطلوب.

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