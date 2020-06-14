EA تعلن عن لعبة Star Wars Squadrons

2020/06/14 | 10:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بشكل مفاجىء بالكامل ، أعلنت EA عن مشروعها الجديد لسلسلة Star Wars تحت إسم Star Wars Squadrons بل ستكشف عن أولى تفاصيلها في عرض جديد قريباً جداً.لمح المسربون وبعض المستخدمين ظهور لعبة جديدة من EA على متجر Xbox تحت إسم EA Star Wars Sqaudrons من تطوير EA Motive وبحسب الوصف الرسمي فإنها ستكون لعبة […]

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