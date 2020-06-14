2020/06/14 | 10:50 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محتجزو رفحاء وذوي الشهداء والسجناء في البصرة يتظاهرون احتجاجا على الغاء رواتبهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/14 | 10:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محتجزو رفحاء وذوي الشهداء والسجناء في البصرة يتظاهرون احتجاجا على الغاء رواتبهم) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محتجزو رفحاء وذوي الشهداء والسجناء في البصرة يتظاهرون احتجاجا على الغاء رواتبهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).