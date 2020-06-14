بالصور.. تظاهرة المحاضرين تقتحم مديرية تربية الديوانية وتمهل مديرها ساعة لتقديم استقالته

2020/06/14 | 10:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

تعافى مريض أميركي من فيروس كورونا بعد إقامته لنحو شهرين في المستشفى، لكنه تلقى مفاجأة قاسية كادت أن تقتله، رغم أنه اعترف بأنه كان حسن الحظ بشكل كبير.

ووفقا لما نقلته صحيفة "سياتل تايمز" فقد بوغت مايكل فلور، الذي يعي

بغداد اليوم- بغداد

دعا محمد توفيق علاوي، السياسي العراقي والوزير السابق الذي كلف بتشكيل الحكومة الاتحادية في مطلع العام الجاري، ولم يتمكن من تشكيلها، إلى الانضمام لتجمع سياسي قال إنه سيقوم بإجراءات تسجيله قريباً.

وقال علاوي في شريط مصور نشره عب

بغداد اليوم-بغداد

دعا عضو كتلة المستقبل في مجلس النواب سركوت شمس الدين، الأحد، الحكومة الاتحادية في بغداد، إلى السيطرة على الملف النفطي في اقليم كردستان وانهاء معاناة موظفي الاقليم في قطع رواتبهم بأية ازمة تحصل بين الطرفين.

وقال شمس الدين

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