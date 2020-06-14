كراهية فايروس

2020/06/14 | 10:51 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- “في مدن الطاعون تعيش مع مخلوقات همها الوحيد الاساءة للآخر” ألبير كامو لنتمعن جيدا فيما يتضمنه هذا التشخيص العميق لمكان اجتاحه الطاعون، كي نتعرف على ما يمكن ان يقدمه لسكان وطن ابتلى باحد أشد الاوبئة القيمية والاجتماعية والسياسية فتكاً.انه فايروس الكراهية والذي مثلت “جمهورية الخوف” سنامه الاعلى، ومن يلتفت الى ما خلفته تلك الحقبة ...

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