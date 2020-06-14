رئيس الاتحاد الآسيوي ونادي العهد اللبناني يعزيان في وفاة المدرب علي هادي

2020/06/14 | 10:51 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاولمبية ودرجال ينعيانه والوسط الرياضي يصاب بصدمة بغداد ـ الصباح الجديد بسم الله الرحمن الرحيم، كلُ منْ عليها فانٍ .ويبقى وجهُ ربكِ ذو الجلالِ والاكرامِ، صدق الله العلي العظيم بقلوب يعتصرها الألم، وحسرة توجع الوجدان فقد الوسط الرياضي العراقي المدرب الكروي المعروف علي هادي أثر إصابته بوباء كورونا.المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية، رئيساً ...

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