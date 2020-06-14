الشباب والرياضة تبحث آليات دعم وإنجاز ملعب بابل الأولمبي

2020/06/14 | 10:51 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قسم الاعلام والاتصال الحكومي استقبل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، محافظ بابل حسن المنديل وبحث معه الية دعم الشباب في جميع المجالات واشراكهم بانشطة وفعاليات الوزارة دون انقطاع برغم جائحة كورونا التي حولت التواصل الشبابي الى التواصل الرقمي كما شمل اللقاء التباحث بشان انجاز ملعب بابل الاولمبي والمنشات الرياضية الاخرى وواقع الاندية ومراكز الموهبة الرياضية ...

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