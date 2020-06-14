عضو بالاقتصاد النيابية: الاقتراض المحلي والخارجي يرهن الأجيال القادمة

2020/06/14 | 10:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..اكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابي عطوان العطواني، الاحد ، أن الاقتراض المحلي والخارجي يرهن الأجيال القادمة ويترتب أعباء كبيرة على كاهل الاقتصاد العراقي، مبينا أن القروض المحلية والخارجية يجب أن تسخر لتطوير الاقتصاد المحلي وليس لتسديد الرواتب.وقال العطواني في تصريح لـ/المعلومة/، إن “تسديد الرواتب واجب الحكومة عجز الموازنة يحل بطريقة […]

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