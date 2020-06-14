نائب لـ”العهد نيوز”: نسبة التلوث الإشعاعي في البصرة ارتفعت إلى مستويات قياسية

2020/06/14 | 10:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز _ بغداد أكدت النائب عن محافظة البصرة زهرة البجاري ، أن نسبة التلوث الإشعاعي في المحافظة ارتفعت إلى مستويات قياسية والتي نتج عنها حالات سرطانية وأخرى تشوهات خلقية نتيجة المخلفات الحربية بسبب الغزو الأمريكي على العراق.وقالت في تصريح خصت به “العهد نيوز” اليوم الاحد إن “نسبة التلوث الإشعاعي في البصرة ارتفعت إلى […]

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