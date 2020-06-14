ارتفاع إصابات كورونا في ذي قار ونتائج تحاليل قد تزيد عدد الوفيات

2020/06/14 | 10:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قار أعلنت خلية الازمة في ذي قار، اليوم الاحد، ارتفاع العدد التراكمي للمصابين بفيروس كورونا في المحافظة الى 668، فيما اشارت الى احتمالية ارتفاع عدد الاصابات.وقال الناطق الرسمي باسم خلية ازمة ذي قار علي حنتوش في تصريحات صحفية، ان "الاصابات بفيروس كورونا في المحافظة بدأت بالارتفاع ، ليصل المجموع الكلي الى 668 اصابة منذ كورونا لغاية الان، وعدد الوفيات 14 وفاة".واشار الى"امكانية ارتفاع عدد الوفيات، بسبب وجود تحاليل لمتوفين مشتبه اصابتهم بفيروس كورونا لم تظهر نتائجهم بعد".

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