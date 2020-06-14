كوريا الجنوبية تعقد اجتماعا طارئا على خلفية تصريحات شقيقة زعيم الجارة الشمالية

2020/06/14 | 10:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة عقدت حكومة كوريا الجنوبية، صباح اليوم الأحد، اجتماعا طارئا، على خلفية تصريحات شقيقة زعيم كوريا الشمالية، النائبة الأولى لرئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري، كيم يو-جونغ.وأفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، اليوم الأحد، بأن المكتب الرئاسي للجنة الدائمة لمجلس الأمن الوطني عقد اجتماعا طارئا عبر الفيديو، برئاسة مستشار الأمن الوطني جونغ وي-يونغ.وقال المتحدث باسم المكتب الرئاسي كانغ مين-سوك: "في اجتماع عقد فى وقت مبكر اليوم، استعرض أعضاء اللجنة الوضع الحالي فى شبه الجزيرة الكورية وناقشوا الإجراءات المستقبلية".وحضر الاجتماع، وزير الوحدة كيم يون-تشول، ووزيرة الخارجية، كانغ كيونغ-هوا، ووزير الدفاع، جونغ كيونغ-دو، ورئيس جهاز الاستخبارات سو-هون، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، بارك هان-كي، ونائب رئيس مكتب الأمن الوطني، كيم يو-غون، والنائب الثاني لرئيس مكتب الأمن الوطني، كيم هيون-جونغ.وجاء هذا الاجتماع الطارئ بعد أن وجهت كيم يو-جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية، النائبة الأولى لرئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري الحاكم، أمس السبت، انتقادات لاذعة إلى كوريا الجنوبية قائلة: "يبدو أن الوقت قد حان للقطيعة مع الكوريين الجنوبيين".

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