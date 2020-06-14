وزير الخارجية الكويتي يصل بغداد في زيارة رسمي يلتقي بها الرئاسات الثلاث

2020/06/14 | 10:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح إلى بغداد في زيارة رسمية، وكان في استقباله وزير الخارجية فؤاد حسين.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في تصريح، إن الصباح سيلتقي خلال الزيارة رئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ورئيس الجمهورية.

وأضاف، أن الزيارة تهدف إلى دعم وتعزيز العلاقات الثنائية، وسبل الارتقاء بها وبحث التحديات المشتركة والممكنات في مواجهتها، وإدامة التنسيق في المواقف المشتركة التي تطلب دعماً مشتركاً وتنسيقاً مستداماً على جميع الصُعد.

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