الخدمات النيابية تكشف عن الواردات الحقيقية لهيئة المنافذ الحدودية

2020/06/14 | 10:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، عن واردات وصفتها بالحقيقية للمنافذ الحدودية.

وقال عضو اللجنة مضر خزعل الازيرجاوي، إن عملية تقييم واردات المنافذ الحدودية يكون من خلال بيع العملة الأجنبية، وعلى أساس ذلك فان العراق يستورد البضائع سنويا من الخارج بأكثر من خمسة عشر مليار دولار، إلا أنها لا تدخل كواردات إلى خزينة الدولة.

وأضاف أن الأموال التي تدخل سنويا إلى خزينة الدولة تقدر بملياري دولار، إلا أن ثلاثة عشر مليار دولار من واردات المنافذ الحدودية لا تدخل إلى حزينة الدولة، إنما تذهب إلى جيوب الفاسدين..



داعيا الحكومة إلى التدخل وفتح تحقيق والسيطرة على المنافذ الحدودية وإبعاد الجهات السياسية ومحاسبة الفاسدين ومحاكمتهم.

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