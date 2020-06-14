الحكمة يدعو الحكومة الى إعادة النظر بسلم الرواتب في جميع مؤسسات الدولة

2020/06/14 | 10:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا النائب عن تيار الحكمة حسن فدعم، الحكومة الى إعادة النظر بسلم الرواتب في المؤسسات العراقية كافة.

وقال فدعم في تصريح إن هناك فوارق بنسبة كبيرة بين الرواتب التي يتقاضها بعض المتقاعدين والموظفين في مختلف الدوائر والوزارات في الدولة، داعيا إلى ضرورة إعادة تنظيم عمل سلم الرواتب لا نصاف الرواتب الدنيا وشريحة المتقاعدين الذين يستحقون رفع مستواهم المعيشي.

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