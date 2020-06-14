مسلسل الاقالات يصل للديوانية.. اقتحام مديرية تربية الديوانية وإمهال مديرها لتقديم استقالته(صور)

2020/06/14 | 11:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اقتحم عدد من المحاضرين المجانيين، اليوم الأحد، مديرية تربية الديوانية، وإمهال مديرها عقيل الجبوري مدة ساعة لتقديم استقالته.

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