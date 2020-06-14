طفرة وبائية كبيرة في النجف.. تسجيل 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/06/14 | 11:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أفاد مصدر طبي من دائرة صحة محافظة النجف، اليوم الأحد، بتسجيل 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المحافظة.وقال المصدر في حديث لـ”يس عراق”، إن “80 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد تم تسجيلها اليوم في مناطق مختلفة من محافظة النجف”.وأمس السبت، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 1180 إصابة جديدة بفيروس كورونا […]

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