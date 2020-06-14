2020/06/14 | 11:03 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("التقاعد" في بيان جديد .. يخص استقطاع رواتب السجناء السياسيين والشهداء) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("التقاعد" في بيان جديد .. يخص استقطاع رواتب السجناء السياسيين والشهداء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).