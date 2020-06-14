غابت الرؤية فخسر الشعب .!

2020/06/14 | 11:03 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بقلم / طه حسن /

بعد طول أنتظار وترقب من الشارع العراقي لأگثر من 5 أشهر ، أتفق الفرقاء على شخص لتكليفه ، رُغم أن ترشيحه تم من ذي قِبل لگن لم يحصل على الإجماع ، لأسباب معروفه لدى الجميع ولسنا بصدد إعادة سردها لگن بالنهاية ونتيجة مُتغيرات مُستحدثه ودخول محور مؤثر على خط المُباحثات ، تم التوافق والأت...

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