2020/06/14 | 11:03 - المصدر: ديجتال ميديا KNN

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفاة مصابين بـ"كورونا" في أربيل وارتفاع الوفيات الى 44 بالإقليم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ديجتال ميديا KNN الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/14 | 11:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ديجتال ميديا KNN.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة مصابين بـ"كورونا" في أربيل وارتفاع الوفيات الى 44 بالإقليم) نشر أولاً على موقع (ديجتال ميديا KNN) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة مصابين بـ"كورونا" في أربيل وارتفاع الوفيات الى 44 بالإقليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ديجتال ميديا KNN).