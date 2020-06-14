بالصور.. تواصل أعمال الصيانة في ملعب ميسان الأولمبي

2020/06/14 | 11:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل دائرة شؤون الأقاليم والمحافظات التابعة لوزارة الشباب والرياضة، أعمال التأهيل والصيانة وقص العشب الطبيعي لأرضية ملعب ميسان الأولمبي،

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