عشرات المتظاهرين يتجمعون عند قوس النصر في باريس احتجاجاً على الحكومة

2020/06/14 | 11:11 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجمعت العشرات من سيارات الشرطة عند قوس النصر في وسط باريس يوم السبت، احتجاجا على تصريحات الحكومة، التي تعهدت “بعدم التسامح نهائيا” مع العنصرية بين موظفي إنفاذ القانون.وعرض تلفزيون (بي.إف.إم) عشرات المركبات المتوقفة وهي تطلق صافرات الإنذار والأضواء الزرقاء … Readmore

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