آمر اللواء التاسع في الحشد يقدم شكره وعرفانه لعوائل الشهداء بالذكرى السادسة لتأسيس الحشد الشعبي

2020/06/14 | 11:12 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم امر اللواء التاسع حسن كامل السعدي، الاحد، شكره وعرفانه لعوائل الشهداء بالذكرى السادسة لتأسيس الحشد الشعبي.وقال السعدي في بيان بمناسبة الذكرى السادسة لتأسيس الحشد الشعبي إنه أتقدم “بالشكر و العرفان الى عوائل شهدائنا الابرار لما قدموا من فلذات اكبادهم لتحرير الارض والمقدسات وذلك بمناسبة الذكرى السادسة لتأسيس الحشد الشعبي المقدس وانطلاق الفتوى المباركة

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