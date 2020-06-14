آمر اللواء التاسع في الحشد يقدم شكره وعرفانه لعوائل الشهداء بالذكرى السادسة لتأسيس الحشد الشعبي

2020/06/14 | 11:12 - المصدر: وكالة صدى الاعلام
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قدم امر اللواء التاسع حسن كامل السعدي، الاحد، شكره وعرفانه لعوائل الشهداء بالذكرى السادسة لتأسيس الحشد الشعبي.
وقال السعدي في بيان بمناسبة الذكرى السادسة لتأسيس الحشد الشعبي إنه أتقدم “بالشكر و العرفان الى عوائل شهدائنا الابرار لما قدموا من فلذات اكبادهم لتحرير الارض والمقدسات وذلك بمناسبة الذكرى السادسة لتأسيس الحشد الشعبي المقدس وانطلاق الفتوى المباركة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (آمر اللواء التاسع في الحشد يقدم شكره وعرفانه لعوائل الشهداء بالذكرى السادسة لتأسيس الحشد الشعبي) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال السعدي في بيان بمناسبة الذكرى السادسة لتأسيس الحشد الشعبي إنه أتقدم “بالشكر و العرفان الى عوائل شهدائنا الابرار لما قدموا من فلذات اكبادهم لتحرير الارض والمقدسات وذلك بمناسبة الذكرى السادسة لتأسيس الحشد الشعبي المقدس وانطلاق الفتوى المباركة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (آمر اللواء التاسع في الحشد يقدم شكره وعرفانه لعوائل الشهداء بالذكرى السادسة لتأسيس الحشد الشعبي) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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