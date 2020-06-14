صحة الاقليم تعلن تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا في اربيل

2020/06/14 | 11:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- اربيل اعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، اليوم الاحد، عن تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا في مدينة اربيل .وقالت الوزارة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن مدينة اربيل سجلت اليوم، حالتي وفاة بفيروس كورونا، مبينة أن الحالتين هي لرجل ٧١ عاما وامراة ٧٠ عاما يسكنان قضاء چومان.وأعلنت مديرية صحة أربيل يوم […]

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