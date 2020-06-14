2020/06/14 | 11:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تُعتبر ميزة (سطح المكتب الافتراضي) Virtual desktop في نظام التشغيل (ويندوز 10) إحدى الميزات المفيدة الي تساعدك على زيادة الإنتاجية أثناء العمل، حيث تتيح لك تنظيم التطبيقات والنوافذ المفتوحة في حاسوبك في مجموعات منفصلة حسب الغرض، مما يساعدك على تقليل التشتت يتيح لك نظام ويندوز 10 إضافة عدد غير محدود من أسطح المكتب الافتراضية بسرعة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيفية استخدام ميزة سطح المكتب الافتراضي في ويندوز10 لتنظيم عملك) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيفية استخدام ميزة سطح المكتب الافتراضي في ويندوز10 لتنظيم عملك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).