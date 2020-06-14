تقرير لصحيفة عالمية : العراق لن يكون قادراً على دفع واتب موظفيه خلال الاشهر القادمة

2020/06/14 | 11:17 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر تقرير للصحيفة ان الحكومة العراقية غير قادرة على دفع رواتب الموظفين خلال الشهور القادمة، فيما اكد استاذ بجامعة بغداد ان بغداد فشلت بإنشاء صندوق سيادي للتعامل مع الأزمات.وقالت الصحيفة في تقريرها ان “الحكومة العراقية ستكون غير قادرة على … Readmore

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