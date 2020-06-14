2020/06/14 | 11:17 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع بنك “أوف أميركا”، الأحد، انكماش طلب النفط العالمي 10 ملايين برميل يومياً في 2020.وقال البنك في بيان له إنه من المتوقع انكماش الطلب العالمي على النفط بمقدار 10 ملايين برميل يوميا على أساس سنوي في 2020.وأضاف البنك … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبراء اقتصاديون يتوقعون انكماشاً على طلب النفط العالمي خلال العام الجاري) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبراء اقتصاديون يتوقعون انكماشاً على طلب النفط العالمي خلال العام الجاري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).