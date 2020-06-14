كورونا يُصيب مدرب فريق كرة اليد بنادي الجيش

2020/06/14 | 11:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أصيب مدرب فريق كرة اليد بنادي الجيش، حردان عزيز بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.وقال مصدر مقرب من المدرب، إن “مدرب فريق كرة اليد في نادي الجيش، حردان عزيز ظهرت عليه اعراض الإصابة بفيروس كورونا”.وأضاف، أن “عزيز اجرى الفحوصات الطبية لتظهر النتائج إيجابية وتؤكد اصابته بفيروس كورونا”، مبيناً ان “المدرب يخضع للحجر الصحي […]

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