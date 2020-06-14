هازارد يتقدم التشكيل المتوقع للريال ضد إيبار

2020/06/14 | 11:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة يلتقي ريال مدريد مع إيبار، اليوم الأحد، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو في الجولة الـ28 من الدوري الإسباني.وتزين قائمة الميرنجي في مباراة اليوم، بعودة النجم البلجيكي إيدين هازارد، الذي تغيب لفترة طويلة بسبب الإصابة.واستعرضت صحيفة "ماركا" التشكيل المتوقع لريال مدريد في مباراة اليوم، كالتالي:حراسة المرمى: كورتوا.خط الدفاع: مارسيلو، راموس، فاران، كارفاخال.خط الوسط: كروس، مودريتش وكاسيميرو.خط الهجوم: هازارد، بنزيما وإيسكو.يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 56 نقطة خلف برشلونة المتصدر (61 نقطة).

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