تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا في أربيل

2020/06/14 | 11:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/كردستان أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، اليوم الأحد، تسجيل حالتي وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في محافظة أربيل.وذكرت الوزارة في بيان تلقته "كلكامش برس"، أن "حالتي وفاة ناجمة عن الفيروس التاجي تم تسجيلها اليوم، لرجل عمره 71 عاماً، وامرأة بالـ 70 عاما من عمرها".وسجلت الصحة، أمس السبت 1180 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد، و 53 حالة وفاة ناجمة عن الفيروس التاجي.وبلغ مجموع الإصابات التراكمي في البلاد 18950، اما مجموع حالات الشفاء 7515، ومجموع الوفيات التراكمي 549.

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