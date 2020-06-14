مؤلف كتاب ترامب : الرئيس الاميركي مريض نفسي وسيحاول سرقة الانتخابات

2020/06/14 | 11:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … وصف المؤلف المشارك بكتاب ترامب ” الصفقة” الصادر عام 1987 توني شواردز ان الرئيس الامريكي مريض نفسي ومضطرب عقليا ، متوقعا ان ترامب سيحاول سرقة الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني المقبل.ونقلت صحيفة الاندبندنت في مقابلة ترجمتها وكالة /المعلومة/ عن شواردز قوله ردا على تعليقات بايدن بان الرئيس الامريكي سيرفض ترك منصبه […]

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