عباس احمد: اعشق تربسبية والحاني خليط من التراث الكوردي و

2020/06/14 | 11:27 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفنان الكوردي عباس احمد

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