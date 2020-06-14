إيران: 24 فريقا يعملون حاليا لصنع لقاح ضد فايروس كورونا

2020/06/14 | 11:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام ، علي آقا محمدي، ان هناك 24 فريقا في ايران يعملون حاليا على صنع لقاح ضد فيروس كورونا.وفي اجتماع مجموعة العمل لتقييم فرص ادارة كورونا قال آقا محمدي: يجب أن نتبع الحزمة الصحية ، لدينا الآن 8 آلاف حالة وفاة نتعامل معها طوال الوقت، إنها مثل حادث تحطم طائرة […]

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