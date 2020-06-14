علماء يستخدمون الذكاء الاصطناعي لمساعدة مرضى السكري

2020/06/14 | 11:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صمم باحثون وأطباء طريقة لمساعدة الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الأول على إدارة مستويات الغلوكوز لديهم بشكل أفضل، وتعتمد الطريقة على الذكاء الاصطناعي والمراقبة الآلية.وبحسب موقع “ساينس ديلي”، صمم باحثون وأطباء في جامعة أوريغون الأمريكية للصحة والعلوم، باستخدام الذكاء الاصطناعي والمراقبة الآلية، طريقة لمساعدة الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الأول على إدارة مستويات […]

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