اليوم.. ريال مدريد يواجه إيبار بهدف تضييق الخناق على برشلونة

2020/06/14 | 11:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..يواجه فريق ريال مدريد ضيفه إيبار على ملعب “ألفريدو دى ستيفانو”، اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة 28 من “الليغا”.ويعود الفريق الملكي للظهور مرة أخرى بعد غياب 3 شهور، منذ تفشي جائحة كورونا في إسبانيا، حيث توقف الدوري وريال مدريد في المركز الثاني بفارق 5 نقاط عن برشلونة برصيد 58 نقطة، ويأتي إيبار في […]

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