تعرف على أفضل ألعاب ps5

2020/06/14 | 11:34 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت شركة سوني Sony، رسميا الجيل الخامس من منصة الألعاب التابعة لها PlayStation بلاى ستيشن ، والتى تم تأجيلها أكثر من مرة، بسبب تفشى فيروس كورونا، وذلك من خلال حدث عبر الإنترنت أعلنت فيه الشركة اليابانية عن بعض ألعاب PlayStation 5.و من أبرز المميزات التى يتمتع بها جهاز بلاي ستيشن 5، أنه يحتوى نسخة

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