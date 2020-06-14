2020/06/14 | 11:34 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور.. محتجزو رفحاء وذوو الشهداء والسجناء السياسيين يقطعون الطريق الدولي السريع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/14 | 11:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. محتجزو رفحاء وذوو الشهداء والسجناء السياسيين يقطعون الطريق الدولي السريع ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. محتجزو رفحاء وذوو الشهداء والسجناء السياسيين يقطعون الطريق الدولي السريع ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).